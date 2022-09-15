Жители Набережных Челнов сообщили в полицию об окровавленной женщине в лифте

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Александр ГЛУЗ

Жители одного из домов в 52-м комплексе Набережных Челнов заметили, как в лифт заходит женщина с окровавленным лицом. Она попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как горожанка смотрит на себя в зеркало, смахивает кровь и, доехав до нужного этажа, выходит.

Местные жители обратились в полицию. Правоохранители прибыли по указанному адресу, но не смогли найти ту женщину, сообщают «Челнинские известия».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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