В Чувашии победителям и призерам всероссийских соревнований будут выдавать премии

Выплаты хотят ввести из-за того, что российских спортсменов лишили возможности выступать на международных соревнованиях. Фото: Василий Вахрин

Кабмин Чувашии поддержал проект, согласно которому победителям и призерам всероссийских соревнований, а также их тренерам в республике будут выплачивать премии. Ранее он был разработан в соответствии с поручением Главы региона Олега Николаева.

Николаев посчитал важным, поддерживать спортсменов, у которых временно нет возможности выступать на международных соревнованиях, за которые они ранее получили премии. Теперь награждать планируется за победы в чемпионатах России, финальных соревнованиях Всероссийских сельских спортивных игр, а также Спартакиаде среди сильнейших спортсменов по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр.

- Данная мера поддержки вводится в республике впервые и будет распространяться на спортсменов и физкультурников, ставших победителями и призерами указанных соревнований начиная с 1 января текущего года, - отметил министр спорта Чувашии Василий Петров.

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