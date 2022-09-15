В Зеленодольске бродячие собаки повредили автомобиль на 150 тысяч рублей

Инцидент произошел посреди ночи у здания детской больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Зеленодольске бродячие собаки серьезно повредили автомобиль, который был припаркован у здания детской больницы. Ночью они оторвали куски кузова и искусали другие части легковушки, оставив после себя клочки шерсти. То, что это сделали именно животные, говорят и очевидцы, видевшие стаю и слышавшие ее лай.

Хозяйка автомобиля обратилась в страховую компанию, но там заявили, что данный случай – не страховой. В автомастерской женщине сказали, что на ремонт потребуется как минимум 150 тысяч рублей, сообщают «Новости Зеленодольска».

Теперь владелица машины хочет воспользоваться независимой экспертизой, чтобы подать в суд.

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