На улице Баумана в Казани проведут анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Мероприятие пройдет в рамках профилактической акции «Тест для победы. Помощь рядом». Фото: Олег УКЛАДОВ

Возле часов на улице Баумана в Казани проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Мобильные пункты будут работать 15 и 16 сентября с 12:00 до 16:00. Прийти туда может любой желающий, сообщает пресс-служба Республиканского центра профилактики и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Мероприятие организовано совместно с благотворительной организацией «Новый век». Оно пройдет в рамках профилактической акции «Тест для победы. Помощь рядом».

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