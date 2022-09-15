В Казани ищут свидетелей покушения на убийство женщины, которое произошло в апреле

Злоумышленника в то утро можно было увидеть у железнодорожной насыпи между улицами Ботаническая и Хади Такташ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани ищут свидетелей преступления, которое произошло между 6:35 и 7 часами утра 12 апреля текущего года у железнодорожной насыпи между улицами Ботаническая и Хади Такташ. Злоумышленник находился в темном автомобиле с номерами Кировской области (43 регион). По версии следствия, мужчина похитил и попытался убить свою бывшую жену, но сбежал, испугавшись, когда его окликнул прохожий.

Благодаря внимательному прохожему, пострадавшей удалось выбежать из машины и остаться в живых. Подозреваемый же позднее был задержан.

- Очевидцев произошедшего просьба позвонить по номеру телефона 8 (843)229-22-51, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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