В результате ДТП в Нурлатском районе погибли трое парней, в том числе несовершеннолетний

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: прокуратура Татарстана

Около 0:24 в четверг, 15 сентября, на 89 километре автодороге Кузайкино—Нурлат, у села Бурметьево, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада Приора» и трактора, перевозившего сельхозтехнику. По предварительным данным, отечественная легковушка на скорости врезалась в прицеп.

29-летний водитель и двое пассажиров «Лады» - братья в возрасте 25 и 17 лет - погибли на месте. Водитель трактора не пострадал.

- На место происшествия выехал Нурлатский городской прокурор Сайяр Зиятдинов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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