В Чувашии экс-заведующего Центра соцобслуживания отдали под суд за присвоение денег инвалидов и стариков

Мужчина обвиняется сразу по трем уголовным статьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела экс-заведующего Центра соцобслуживания в деревне деревни Чадукасы. Мужчину обвиняют в присвоении, растрате и мошенничестве с использованием служебного положения, а также в краже с банковского счета, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Все материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 2018 по 2021 года, занимая указанную должность в учреждении по уходу за инвалидами и стариками, злоумышленник незаконно воспользовался банковскими картами, которые на хранение ему отдали два его подопечных. В общей сложности он снял с них более 158 тысяч рублей и потратил их на себя, в том числе на заправку бензином своего личного авто

Кроме того, как утверждается, мужчина при помощи мобильного банка снял со счета уже умершего подопечного Центра 6 тысяч рублей. А родственницу другого умершего постояльца злоумышленник убедил оплатить задолженность за его проживание в размере 9 тысяч рублей. Но эти деньги в итоге так и не дошли до кассы учреждения, а осели в кармане обвиняемого.

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