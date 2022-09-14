В центре Казани на улице Подлужная загорелись частная баня и сарай

На этом пожаре никто не пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

14 сентября в 17.16 в экстренные службы Казани поступил сигнал о возгорания в центре города в частном доме №17 на улице Подлужная. Пожарные выехали на тушение по первому номеру вызова, сообщили в МЧС Татарстана.

- На месте было установлено, что горели баня и сарай. Угрозы распространения огня на жилое строение не было, - отметили в ведомстве.

Не прошло и получаса, как пожарные ликвидировали открытое горение. В данном происшествии, к счастью, обошлось без пострадавших.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram