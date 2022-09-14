Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре на 15 сентября

При всем этом столбики термометров могут подняться до +18 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 15 сентября, ночью и днем местами на территории республики ожидается сильный юго-восточный, южный ветер порывами до 17 м/с, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

При этом обещается небольшой и умеренный дождь, ночью обойдется без заморозков, а днем прогнозируется от +13 до +18 градусов.

К слову, уже к пятнице ветер стихнет, но все также будет идти дождь. Зато станет немного теплее – днем от +14 до +19 градусов.

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