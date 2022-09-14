Власти Набережных Челнов заявили, что будут непреклонны и подросткам-вандалам не уйти от наказания

Неизбежное и суровое наказание ждет тех, кто повредил городское имущество умышленно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В татарстанском автограде за короткое время вандалы успели испортить несколько детских площадок, наследить на площади Азатлык, бульваре им. Тинчурина и Шишкинском бульваре. Досталось даже недавно открытому зданию театра «Мастеровые». В связи с этим власти города, видимо, решили объявить войну хулиганам.

Так, в эту среду, 14 сентября, на пресс-конференции зам руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев заявил, что админстрация четко на это реагирует: привлекает к возмещению нанесенного ущерба и ставит подростков-вандалов на учет в полиции.

Последнее, как оказалось, страшнее всякой финансовой ответственности. Благодаря постановке на такой учет в будущем хулиганам это аукнется при приеме на работу или на госслужбу.

По словам Зуева, большинство родителей таких вандалов обращаются с просьбой не ставить детей на учет, но в этом вопросе местные власти будут непреклонны – наказание обязательно последует.

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