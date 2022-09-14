В Госсовете Татарстана одобрили законопроект об увеличении территории Казани

Местные жители не против присоединения их территории к столице Татарстана. Фото: Рамиль ГАЛИ

Комитет Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению одобрил законопроект об увлечении территории Казани. Так, планируется, что городу отойдет "Научный городок", который сейчас числится за Высокогорским районом.

По данному вопросу уже были проведены публичные слушания и местные жители не против присоединения их территории к Казани. В связи с этим был подготовлен соответствующий законопроект. Его принятие, как утверждается, не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджета республики.

Напомним, что ранее сообщалось об увеличение территории Татарстана после утверждения новых границ с Оренбургской областью. Так, в результате республика приросла на 139 гектаров.

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