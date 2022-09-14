Причина этого - работы по выносу инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

С 15 сентября в Казани изменится схема движения транспорта по улицам Болотникова и Фрунзе. Это связано с работами по выносу инженерных сетей из территории реконструкции Горьковского шоссе, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

До 14 апреля 2023 года движение будет осуществляться по временным объездным дорогам вдоль улицы Болотникова. Речь идет об участке от пересечения с Горьковского шоссе до дома №28 по улице Светлой и улице Фрунзе. Также это участок от дома №9 до пересечения с улицей Восстания.

Напомним, ранее в столице Татарстана поменяли схему движения по улице Гвардейская. До апреля 2023 года проезд там также будет организован по временным дорогам.

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