В Чувашии «Газель» с арбузами попала в смертельное ДТП

Трагедия произошла на трассе в Комсомольском районе. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 13 часов в среду, 14 сентября, на трассе в Комсомольском районе «Газель», груженная арбузами, попала в массовое ДТП. Сначала грузовик столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», а после – с полным песка «КАМАЗом», сообщают в ГИБДД Чувашии.

В результате удара легковушка оказалась в кювете. Водитель и пассажирка отечественного авто пострадали, равно как и пассажир «Газели». Водитель «Газели» скончался на месте.

Известно, что грузовик ехал со стороны Ульяновска в сторону Цивильска. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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