В Татарстане проведут военные сборы для школьников и студентов

Цель подобных мероприятий - повышение уровня подготовки граждан к военной службе. Фото: Олег УКЛАДОВ

С сентября текущего года по июнь 2023 года учащихся старших классов школ и профессиональных училищ Татарстана будут отправлять на военные сборы. Мероприятия пройдут в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Военные сборы будут проходить на базах общеобразовательных, а также профессиональных образовательных организаций, учебных пунктов, муниципальных центров допризывной подготовки, оборонно-оздоровительных лагерей и военных образовательных учреждений. Их цель - повышение уровня подготовки граждан к военной службе.

Так, например, в апреле 2023 года 10-классников республики отправят на пятидневные сборы в республиканский центр «Патриот». Там подростки получат основные знания в области обороны и основ военной службы.

МВД региона будет отвечать за обеспечение правопорядка и общественной безопасности в местах проведения сборов, а Минздрав РТ будет контролировать процесс проведения медосмотров ребят.

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