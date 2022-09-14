Встреча сторон состоялась в Казани. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 14 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Палестины, которая прибыла в Казани в рамках визита в Россию. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет руководитель республики.

Минниханов отметил, что основная задача Группы - всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, налаживание экономического сотрудничества, расширение взаимодействия молодежных и общественных организаций. Для этого Татарстана сотрудничает со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества.

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