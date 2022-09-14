В казанском экстрим-парке «Урам» бесплатно выступит Feduk

Артист исполнит свои хиты на главной сцене парка после 18:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскрсенье, 18 сентября, в казанском экстрим-парке «Урам» пройдет баскетбольный фестиваль Winline UNICS Fest. Хедлайнером мероприятия станет российский певец Feduk, сообщает пресс-служба казанского баскетбольного клуба УНИКС.

Фестиваль начнется с любительского турнира, который начнется в 15:00. Далее в парке пройдут баскетбольные челленджи и звездный матч с легендами клуба и блогерами.

В 18:00 участников мероприятия ждет презентация команды УНИКС и нового клубного автобуса, которая пройдет на главной сцене парка. Там же выступит с концертом Feduk.

Вход на фестиваль бесплатный.

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