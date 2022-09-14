Глава Тюлячинского района награжден медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Награды Хазипов удостоился за день до своего юбилея. Фото: tulachi.tatarstan.ru

За день до своего 65-го дня рождения Глава Тюлячинского района Назип Хазипов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ 12 сентября подписал руководитель региона Рустам Минниханов.

Минниханов ответил значительный вклад Хазипова в социально-экономическое развитие муниципалитета и многолетнюю плодотворную работу.

Напомним, Назип Хазипов является главой Тюлячинского района с сентября 2020 года. До этого назначения он год руководил местным Исполкомом и 16 лет был заместителем министра сельского хозяйства Татарстана по животноводству.

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