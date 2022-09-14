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Происшествия14 сентября 2022 11:33

Из-за замыкания в электрощитке в Казани эвакуировали детский сад №376

Открытого горения не было, но помещение быстро заполнилось дымом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Жизни и здоровью сотрудников и малышей ничего не угрожает.

Жизни и здоровью сотрудников и малышей ничего не угрожает.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 14 сентября, в одной из групп детсада №376 в Казани произошло замыкание в электрическом щитке. Огня не было, но помещение быстро заполнилось дымом, из-за чего сработала сирена.

Сотрудники учреждения оперативно вывели детей на улицу. На место прибыли экстренные службы. Они устранили неисправность.

- Пока в помещении идет уборка, дети находятся в других группах, а детский сад работает в штатном режиме. Жизни и здоровью детей и педагогов ничего не угрожает, - говорят в мэрии города.

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