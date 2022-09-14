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Общество14 сентября 2022 11:13

Стало известно, когда в квартирах жителей Набережных Челнов наконец-то потеплеет

Отопление в многоквартирных домах Набережных Челнов включат 26 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Батареи могут включить раньше, если на улице резко похолодает.

Батареи могут включить раньше, если на улице резко похолодает.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление в жилые многоквартирные дома Набережных Челнов будет подано 26 сентября. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя Исполкома города Илья Зуев.

По его словам, батареи могут включить и раньше, если на улице резко похолодает.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 в татарстанском автограде стартовал 13 сентября. Первыми тепло получили социальные учреждения, а именно больницы и детсады.

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