Батареи могут включить раньше, если на улице резко похолодает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление в жилые многоквартирные дома Набережных Челнов будет подано 26 сентября. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя Исполкома города Илья Зуев.

По его словам, батареи могут включить и раньше, если на улице резко похолодает.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 в татарстанском автограде стартовал 13 сентября. Первыми тепло получили социальные учреждения, а именно больницы и детсады.

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