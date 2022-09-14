В Чебоксарах родители назвали новорожденную дочку Золушкой

За неделю в столице Чувашии родились 48 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю в Чебоксарах родились 48 детей. Чаще всего родители давали новорожденным такие имена, как Дамир, Ярослав, Михаил, Валерий, София, Василиса и Елизавета, но были и более оригинальные семьи. Так, например, на свет появилась Золушка.

Другими редкими именами, которые получили новорожденные, стали Илиан, Лука, Дана и Стефания.

- В 19 семьях появились первенцы, 18 семей стали осчастливлены вторым ребенком, в восьми семьях родился третий малыш, а две семьи испытали радость от рождения четвертого. Также у семьи с пятью детьми появился на свет еще один ребенок, - отмечает отделение ЗАГС Калининского района.

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