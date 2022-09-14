В Казани открыли парк у ЖК «Светлая долина»

Ко второй очереди благоустройства данной территории планируют приступить в 2023 году. Фото: metshin.ru

В Советском районе столицы Татарстана после благоустройство первой очереди открыли парк у ЖК «Светлая долина». Он расположился вдоль берега реки Нокса на участке протяженностью 800 метров - от ЖК «Лето» до школы №184.

Мэр города Ильсур Метшин осмотрел общественное пространство и заявил, что его в будущем объединят с другими парками , которые находятся у ЖК «Весна» и ЖК Green. В итоге должна появиться единая зеленая зона длиной более 3,5 километров.

Что же касается парка у ЖК «Светлая долина», то он, прежде всего, предназначен для семейного отдыха. Так, там обустроили прогулочные дорожки, в том числе и с деревянным настилом, смотровые площадки, зоны для пикников и занятия йогой, а также велосипедные дорожки. Помимо всего этого, вдоль всей благоустроенной сейчас набережной Ноксы установили систему видеонаблюдения и динамики для музыкальных трансляций.

Стоит отметить, что в ходе благоустройства засеяли новый газон на площади 34,4 тысячи квадратных метров и высадили около 820 новых деревьев, в том числе и яблони. В рамках второй очереди работ, которые намечены на следующий год, в парке появится памп-трек, зона для воркаута, навес, входная группа, досуговый центр и малые архитектурные формы.

Благоустройство должно задеть в итоге участок вплоть до Мамадышского тракта. В планах установить детскую игровую зону, площадку для выгула собак и построить мост-пирс через Ноксу.

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