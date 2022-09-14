В казанском поселке Мирный супружеская пара погибла от отравления угарным газом

В доме работала газовая колонка. Фото: прокуратура Татарстана

Прибывшие по сообщению местного жителя в казанский поселок Мирный в дом №16а на улице 1-я Березниковская сотрудники полиции осмотрели тела погибшего 75-летнего мужчины и его 72-летгней супруги. Так, признаков того, что это могло быть убийство, обнаружено не было. Напомним, в эту среду сын пришел к родителям и обнаружил их мертвыми, в помещениях, по его словам, присутствовал посторонний запах.

- Сотрудники аварийной бригады «Горгаза» выяснили, муж и жена погибли от отравления угарным газом. В доме работал газовый котел. Предварительная причина произошедшего - закрытая вытяжка дымохода, - сообщает МЧС Татарстана.

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