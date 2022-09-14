Прокурором Новочебоксарска стал Валерий Гришин

В разные годы он работал прокурором Ибресинского, Комсомольского и Цивильского районов. Фото: прокуратура Чувашии

На должность прокурора Новочебоксарска назначили старшего советника юстиции Валерия Гришина. С 2020 года он был прокурором Цивильского района республики.

Известно, что Гришин родился в Козловском районе в 1975 году. После окончания юридического факультета Чувашского государственного университета он стал сначала помощником прокурора Козловского района, а после - заместителем прокурора. В разные годы работал прокурором Ибресинского, Комсомольского и Цивильского районов.

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