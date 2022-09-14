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Происшествия14 сентября 2022 9:56

В Набережных Челнах эвакуировали филиал КФУ

На месте работают сотрудники полиции
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

14 сентября в Набережных Челнах по адресу 1/18 эвакуировали местный филиал КФУ. На улицу вынуждены были выйти как студенты, так и преподаватели с административными сотрудниками. К заднию подъехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов обследуют здание.

Предположительно, причиной эвакуации стало сообщение о заложенной бомбе, сообщает «Челнинские известия».

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