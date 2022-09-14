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Происшествия14 сентября 2022 9:49

В казанском поселке Мирный сын обнаружил родителей мертвыми

По его словам, в доме присутствовал посторонний запах
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сообщение об этом в экстренные службы поступило утром 14 сентября.

Сообщение об этом в экстренные службы поступило утром 14 сентября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту среду, 14 сентября, около 10.00 в экстренные службы Казани от местного жителя поступило тревожное сообщение. По его словам, придя в частный дом своих родителей на улице 1-й Березниковская, он обнаружил их мертвыми, в помещениях присутствовал посторонний запах. По данной информации уже проводится прокурорская проверка.

- Совместно со специалистами профильных организаций будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также проверке подвергнется соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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