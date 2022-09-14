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Общество14 сентября 2022 11:01

Татарстан выделил шесть миллионов рублей на оказание медпомощи беженцам из Украины

Эти затраты после компенсируются из федерального бюджета
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Полис медицинского страхования беженцы получают после подтверждения соответствующего статуса.

Полис медицинского страхования беженцы получают после подтверждения соответствующего статуса.

Фото: Ксения Высотина

Татарстан потратил шесть миллионов на оказание медпомощи по ОМС беженцам из Украины. Благодаря этому к врачам смогли обратиться уже 644 человек. Об этом на заседании Комитета Госсовета республики заявила директор местного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алсу Мифтахова.

По ее словам, полис медицинского страхования беженцы получают после подтверждения соответствующего статуса. Помощь им оказывается в том числе за счет республиканских средств. Эти затраты после компенсируются из федерального бюджета.

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