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Происшествия14 сентября 2022 9:39

Жителя Набережных Челнов обвиняют в ложном сообщении о минировании офиса «Таттелекома»

На время расследования дела он помещен в СИЗО
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Преступление было совершено 11 августа 2021 года.

Преступление было совершено 11 августа 2021 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, 11 августа 2021 года он отправил в чат ПАО «Таттелекома» сообщение с угрозой взрыва и поджога помещения, в котором располагается точка оператора связи.

Городской суд сообщает, что преступление было совершено умышленно и из хулиганский побуждений, а также нарушило общественный порядок.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Если его вина будет доказана, то ему грозит штраф в размере 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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