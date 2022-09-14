Жителя Набережных Челнов обвиняют в ложном сообщении о минировании офиса «Таттелекома»

Преступление было совершено 11 августа 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, 11 августа 2021 года он отправил в чат ПАО «Таттелекома» сообщение с угрозой взрыва и поджога помещения, в котором располагается точка оператора связи.

Городской суд сообщает, что преступление было совершено умышленно и из хулиганский побуждений, а также нарушило общественный порядок.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Если его вина будет доказана, то ему грозит штраф в размере 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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