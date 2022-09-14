За сутки в Татарстане выявили 971 новый случай COVID-19

С начала пандемии болезнь подтвердилась уже у 166 516 жителей республики. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 971 новый случай COVID-19, госпитализировали 100 зараженных и выписали 1 038 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 14 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 166 516 жителей республики, 1 038 из которых выздоровели, а 2 003 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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