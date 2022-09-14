Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Максим Чудинов дебютирует за «Ак Барс» в игре с «Торпедо»

32-летний хоккеист уже выходил в составе «барсов», но только на предсезонных сборах. Фото: ak-bars.ru

В эту среду, 14 сентября, в Казани «Ак Барс» сразится с нижегородским «Торпедо» - начали матча в 19.30. В этой игре, как сообщил КП-Казань собственный источник близкий к ситуации, на лед за «барсов» дебютирует трехкратный обладатель Кубка Гагарина Максим Чудинов.

Вероятнее всего, в матче против «Торпедо» 32-летний защитник заменит в старте кого-то из пары оборонцев Кирилл Адамчук - Василий Токранов.

Стоит отметить, что Чудинов уже выходил в составе «барсов» на предсезонных сборах, но в официальных матчах до сих пор так и не появлялся.

Последним клубом хоккеиста является «Авангард», а прошлый сезон трехкратный обладатель Кубка Гагарина пропустил по причине травмы.

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