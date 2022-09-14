Процесс по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина перенесли из-за болезни судьи

Одновременно с этим на Мусина завели новое уголовное дело и тоже передали его в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В очередной раз Верховный суд Татарстана перенес процесс по делу экс- главы Татфондбанка Роберта Мусина. В этот раз из-за болезни одного из судей апелляционной коллегии.

Напомним, бывшего банкира за махинации которые привели к банкротству Татфондбанка и многомиллиардному ущербу в 2021 году приговорили к 12 годам колонии и выплате 23 миллиардов рублей.

Но Мусин не согласился с этим, и его адвокат подал апелляцию, в которой просит переквалифицировать четыре преступных эпизода из шести - злоупотребление полномочиями, по которым истек срок давности, а значит отменить по ним приговор. Кроме того, бывший банкир не хочет выплачивать конкурсному управляющему обанкротившегося Татфондбанка те самые 23 миллиарда рублей.

Верховный суд Татарстана начал рассматривать апелляцию еще в феврале 2022 года, но тут сразу что-то не заладилось. Раз за разом приходилось переносить процесс. То причастные к делу лица не успели ознакомиться со всеми документами, то адвокат Мусина заболел, а теперь вот и один из судей. В общем принять решение по апелляции из-за этих, действительно, объективных причин не удается в течение последних восьми месяцев. Все это время экс-банкир находится в камере СИЗО.

Пока суд, да дело, Мусин стал фигурантом еще одного уголовного дела. Речь снова идет о превышении должностных полномочий во времена его правления в Татфондбанке и снова о многомиллиардном ущербе. Бывший банкир, к слову, отрицает эти обвинения. Данное дело уже рассматривает Вахитовский районный суд Казани.

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