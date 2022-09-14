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Общество14 сентября 2022 7:28

17 сентября в Казани состоится чемпионат Татарстане по гребле на байдарках и каноэ

Мероприятие пройдет на базе Центра гребных видов спорт
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Целью состязаний является популяризация данного вида спорта и выявление сильнейших спортсменов Татарстана.

Целью состязаний является популяризация данного вида спорта и выявление сильнейших спортсменов Татарстана.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В субботу, 17 сентября в Казани состоится чемпионат Татарстана по гребле на байдарках и каноэ и республиканские соревнования памяти заслуженного тренера РСФСР Николая Тетеркина. Мероприятие пройдет на базе Центра гребных видов спорта, сообщает Минспорта региона.

В рамках соревнований состоится заезд «Кубок Зиланта» на лодках-драконах. В нем примут участие коллективы предприятий и организаций региона.

Напомним, в июле 2022 года столица Татарстана приняла Кубок России по гребному спорту. Представители Казани заняли призовые места. Так, Полина Мухорчева и Дарья Клетенкова стали победителями в финальном парном заезде на дистанции в два километра.

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