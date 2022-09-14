Жителям Кировского и Московского районов Казани досрочно восстановят газоснабжение

Сейчас специалисты «Казаньгоргаза» ходят по домам и проверяют газовое оборудование. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители ряда домов Кировского и Московского районов Казани должны были жить без газа вплоть до 16 сентября – именно тогда изначально планировалось закончить перекладку газопровода среднего давления на улице Фрунзе. Однако работы были выполнены раньше срока, и уже 14 сентября началось восстановление газоснабжения населения.

Сейчас специалисты «Казаньгоргаза» ходят по домам и проверяют газовое оборудование. Закончить это и окончательно восстановить газоснабжение планируется в течение суток.

- При появлении в квартире или жилом доме запаха газа нужно немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения, покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) и 112, - говорят специалисты.

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