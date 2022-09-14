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Общество14 сентября 2022 6:51

15 сентября в Казани пройдет благотворительная донорская акция

Проведут ее в Республиканском центре крови с 8:00 до 12:00
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Всем участникам донорской акции подарят памятные сувениры.

Всем участникам донорской акции подарят памятные сувениры.

Фото: Елена СТЕПАНОВА

В четверг, 15 сентября, в Казани состоится благотворительная донорская акция «Безопасные компоненты крови для пациентов». Ее проведут в Республиканском центре крови по адресу: проспект Победы, 85.

Участниками могут стать люди весом не менее 55 килограмм без противопоказаний к процедуре. Нельзя сдавать кровь после работы в ночную смену и на голодный желудок. С другими правилами можно ознакомиться по ссылке.

Всем участникам донорской акции подарят памятные сувениры, сообщает пресс-служба Республиканского центра крови.

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