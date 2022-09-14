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Общество14 сентября 2022 6:23

Кафе-шашлычную на берегу озера Кабан в Казани продают за 53 миллиона рублей

Речь идет о здании общей площадью 826,3 «квадрата» и участке в 12 соток
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины продажи объекта не уточняются.

Причины продажи объекта не уточняются.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани продают кафе-шашлычную на улице Борисковска, на берегу озера Кабан. За трехэтажный объект общей площадью 826,3 «квадрата» и участок в 12 соток владелец хочет почти 53 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

По словам продавца, кафе имеет собственный выход на набережную, пять террас, хозяйственный двор, полноценный подвал и свободную парковку, а рядом находятся удобные транспортные развязки.

Причины продажи объекта не уточняются.

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