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Общество14 сентября 2022 5:55

В Татарстане ликвидировали свалку площадью около 2,8 тысячи квадратных метров

Она появилась на границе Молькеевского сельского поселения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото до и после того, как в дело вмешалось Минэкологии республики. Фото: пресс-служба ведомства

Фото до и после того, как в дело вмешалось Минэкологии республики. Фото: пресс-служба ведомства

На границе Молькеевского сельского поселения в Кайбицком районе образовалась свалка площадью около 2,8 тысячи квадратных метров и объемом порядка 270 кубометров. Ее обнаружили инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии Татарстана.

В адрес Исполкома поселения было направлено предостережение об очистке территории. В итоге мусор и правда вывезли, а местность привели в порядок, говорят в ведомстве.

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