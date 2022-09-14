В Татарстане ликвидировали свалку площадью около 2,8 тысячи квадратных метров

Фото до и после того, как в дело вмешалось Минэкологии республики. Фото: пресс-служба ведомства

На границе Молькеевского сельского поселения в Кайбицком районе образовалась свалка площадью около 2,8 тысячи квадратных метров и объемом порядка 270 кубометров. Ее обнаружили инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии Татарстана.

В адрес Исполкома поселения было направлено предостережение об очистке территории. В итоге мусор и правда вывезли, а местность привели в порядок, говорят в ведомстве.

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