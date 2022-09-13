В Дрожжановском районе Татарстана простились с погибшим на Украине капитаном Денисом Петровым

Похороны прошли в родном селе бойца - Старое Ильмово. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины исполняя свой воинский долг погиб 31-летний капитан Росгвардии Денис Петров из Дрожжановского района. Похороны состоялись в его родном селе Старое Ильмово. Простится с военнослужащим пришли родные, близкие, друзья, одноклассники и односельчане.

- Денис Петров погиб, защищая нашу страну. Тяжело терять наших земляков, но мы знаем, что память о нем будет вечно в наших сердцах, - сказал во время траурной церемонии глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

Свои соболезнования семье бойца выразил прибывший в село начальник управления федеральной службы Росгвардии Татарстана Рустем Гумеров.

- Денис достойно выполнял воинский долг. Верный товарищ и настоящий командир, который не раз принимал правильные и взвешенные решения в самых непростых ситуациях. Таким будут помнить Дениса его сослуживцы. Вечная память Герою, - сказал Рустем Гумеров.