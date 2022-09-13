Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев поручил принять строгие меры к концессионерам, которые нарушили сроки строительства школ

Так, в адрес концессионеров направлены претензии о выплате неустойки за невыполнение обязанностей по вводу объектов в эксплуатацию. Фото: официальный интернет-портал Марий Эл

13 сентября во время совещания врио Главы Марий Эл Юрий Зайцев поручил принять строгие меры по отношению к тем компаниям, которые нарушили сроки строительства школ. Он уже поговорил с ними и у него вызывает опасение то, что они просто не доделают свою работу

Кроме того, по словам Зайцева, при посещении строящейся Кумьинской школы в деревне Большие Памъялы Килемарского района он был возмущен созданием видимости активной деятельности на объекте.

- Рабочие в чистых жилетах, блестящих касках таскали туда-сюда перед моим носом доски. Пришел руководитель в идеально чистых сапогах, хотя грязи там было по пояс. Визуально для меня это не работа. Точно буду держать этот вопрос на своем контроле. Нужно провести необходимые мероприятия и решить эту ситуацию на законодательном уровне, - отметил врио главы Марий Эл.

Таким образом, в адрес концессионеров, которые нарушают сроки строительства школ, уже направлены претензии о выплате неустойки.

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