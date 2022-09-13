Минсельхоз России выделит аграриям Татарстана 679 миллионов рублей

Речь, прежде всего, идет именно о субсидировании реализованного зерна. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сельхозпроизводителям России из федерального бюджета в качестве дополнительной поддержки выделят более 1,3 миллиарда рублей. О таком решении Минсельхоза страны в этот вторник на брифинге сообщил глава татарстанского ведомства Марат Зяббаров.

По словам министра, в республику из этой суммы поступит 679 миллионов рублей. Так, большая часть этой суммы аграриям Татарстана предназначена для субсидирования реализованного зерна, а остальные 21 миллион - на стимулирование производства масличных культур.

Напомним, что Татарстан в этот раз обмолотил зерна больше, чем в прошлом году. Речь идет о более 5,2 миллиона тонн.

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