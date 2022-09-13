Житель Йошкар-Олы не успел дойти до проститутки, а уже лишился более 30 тысяч рублей

Мужчина перечислил все деньги через мобильный банк, а обещанного интима так и не получил. Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию Йошкар-Олы пришел 43-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой интимных аферистов.

По словам мужчины, он захотел получить интим за деньги. В поисках проститутки он наткнулся на одном из интернет-сайтов на соответствующее объявление. Позвонил по указанному номеру и начал «оформлять заказ». Так, в ходе общения йошкаролинцу сначала предложили выбрать понравившуюся проститутку, посмотрев фото, а после сделать предоплату, внести страховку и так далее, и так далее. В итоге мужчина перечислил мошенникам более 30 тысяч, но до проститутки так и не дошел. Он понял, что его все это время обманывали, и обратился за помощью в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Идет работа по установлению личности злоумышленников и их поиску, – сообщили в МВД Марий Эл.

Можно сказать мужчине еще повезло так легко отделаться. В отличие от него другой житель Йошкар-Олы ради несостоявшейся встречи с проституткой и вовсе заложил в ломбард автомобиль и лишился 327 тысяч рублей.

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