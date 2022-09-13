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Общество13 сентября 2022 15:44

13 сентября в Йошкар-Оле тепло начали подавать в детские сады, школы и больницы

Раньше всех отопительный сезон было решено начать именно в социальных учреждениях
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
При этом по норме тепло должно подаваться, когда в течении пяти дней среднесуточная температура будет держать на отметке +8 градусов.

При этом по норме тепло должно подаваться, когда в течении пяти дней среднесуточная температура будет держать на отметке +8 градусов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на то, что положенных федеральной нормой среднесуточных +8 градусов в течение пяти дней пока не наблюдается, в Йошкар-Оле все равно решили начать отопительный сезон. Правда, тепло с 13 сентября начали подавать только в социальные объекты – детсады, школы и больницы, сообщили в администрации города.

В свою очередь тепло в 2 200 многоквартирных домах, около 1,5 тысяч из которых подключены к центральному отоплению, появится позже, согласно установленным нормам. Так, в прошлом году отопительный сезон для них стартовал 20 сентября.

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