В Дербышках строительство детской поликлиники выполнено на 54%

В сентября там планируют завершить укладку наружных сетей. Фото: Марат Мугинов

В казанском поселке Дербышки работы по строительству филиала детской поликлиники №6 выполнены на 54%. Объект возводится на средства, выделенные национальным проектом "Здравоохранение", сообщает Минздрав Татарстана.

В сентябре там планируют завершить укладку наружных сетей. Также параллельно с отделкой помещений строители будут благоустраивать прилегающую территорию и оформят фасад. После этого начнут завозить медицинское оборудование.

Отметим, площадь здания поликлиники составляет 6,4 тысяч квадратных метров. В данное время на объекте трудятся 80 рабочих. Примерно за пять месяцев им удалось возвести фундамент здания, завершить заливку стен и обустройство кровли.

Открытие нового медучреждения запланировано на 2023 год. Оно сможет принимать 11 тысяч детей, проживающих в Дербышках и соседних жилых массивах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram