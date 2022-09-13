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Общество13 сентября 2022 14:36

В парке города Алатырь нашли 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной Войны

Находку уже обследовали и обезвредили взрывотехники
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Мину уничтожили при помощи накладного заряда. Фото: Росгвардия Чувашии

Мину уничтожили при помощи накладного заряда. Фото: Росгвардия Чувашии

В вечернее время, 9 сентября, местный житель, прогуливаясь в парке «Духова роща» города Алатырь (Чувашия), обнаружил предмет, похожий на боеприпас, и сообщил об этом в правоохранительные органы.

- На место прибыли взрывотехники ОМОН, изучили находку и сделали вывод, что это 82-миллиметровая мина времен Великой Отечественной Войны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Чувашии.

Как заверили в ведомстве, обнаруженный боеприпас был уничтожен при помощи накладного заряда с соблюдением всех требований техники безопасности.

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