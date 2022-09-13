Между Татарстаном и Оренбургской областью могут запустить турпоезда

Регионы подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туристической сферы. Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот вторник, 13 сентября, в Оренбурге вице-губернатор области Игнат Петухов и председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов обозначили актуальные направления сотрудничества регионов в сфере туризма. Было подписано соответствующее соглашение.

Так, в частности речь идет о запуске турпоездов. На данный момент особой популярностью у жителей Оренбургской области пользуются автобусные туры выходного дня в Казан и речные круизы по Волге.

- Наша задача - поиск точек притяжения, интересных для татарстанцев, и совместное решение логистических вопросов, - отметил Сергей Иванов.

Как в свою очередь отметил Игнат Петухов, среди жителей Татарстана популярен курорт «Соленые озера» в Оренбургской области.

- Помимо этого, у нас есть много других интересных и уникальных туристических мест. Например, Ириклинское водохранилище и единственный в области национальный парк Бузулукский бор, – заявил вице-губернатор Оренбургской области.

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