Экс-начальника капитального строительства Чебоксар подозревают в махинациях при строительстве школы

Подозреваемого на время следствия отправили под домашний арест. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении экс-начальника управления капитального строительства и реконструкции Чебоксар возбудили уголовное дело. Причем сразу по двум статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб».

- В настоящее время не только устанавливаются все обстоятельства произошедшего, но и иные, возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Последний сейчас находится под домашним арестом, - заявили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2020 года подозреваемый по долгу службы заключил контракт с фирмой на строительство школы в чебоксарском микрорайоне «Садовый». Возведение нового учреждения проводилось в рамках реализации нацпроекта «Образование».

При этом, по версии следствия, чиновник, желая поживиться на стройке и дать это сделать другой фирме, которой планировал в итоге передать права на проведение работ, начал мешать выбранному ранее подрядчику.

Утверждается, что подозреваемый всячески пытался сделать так, чтобы с ним в одностороннем порядке расторгли заключенный контракт, хотел даже через антимонопольщиков включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

В итоге исполнителю тендера был причинен не только вред деловой репутации, но и материальный ущерб на 3,5 миллиона рублей. Мало того, как считает следствие, в результате незаконных действий чиновника строительство той самой школы обошлось дороже, чем следовало. Этим были нарушены интересы как государства в целом, так и республики в частности.

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