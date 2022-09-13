В Чувашии «Лада» насмерть сбила велосипедиста, который двигался по краю дороги

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 18:50 в понедельник, 12 сентября, на трассе в Батыревском районе автомобиль «Лада Гранта» сбил велосипедиста, который двигался по краю проезжей части. По предварительным данным, наезд произошел, когда легковушка выехала на встречку для обгона.

От полученных травм 53-летний велосипедист скончался на месте, сообщает ГИБДД Чувашии.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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