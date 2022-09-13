В Казани будут судить мужчин, обвиняемых в попытке подрыва иномарки на проспекте Амирхана

Свою причастность к преступлению обвиняемые признались лишь частично. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Нижегородской области и 37-летнего казанца. В зависимости от роли в преступлении они обвиняются в покушении на убийство общеопасным способом и покушении на умышленное уничтожение имущества.

По версии следствия, 1 февраля обвиняемые, действуя по сговору с неустановленными лицами, установили самодельное зажигательное устройство на бензобак автомобиля Nissan X-Trail, который был припаркован между домами №27А и №25 на проспекте Амирхана в Казани.

- Зажигательное устройство не сработало из-за неисправного таймера, позднее во время производства ремонтных работ его обнаружили сотрудники автосервиса, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Свою причастность к преступлению мужчины признались лишь частично. Сейчас они находятся в СИЗО, но в скором времени предстанут перед Ново-Савиновским районным судом.

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