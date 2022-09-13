В жилые дома тепло будет подано, когда на улице достаточно сильно похолодает. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Набережных Челнов внесли изменения в постановление «О начале отопительного сезона». Если ранее сообщалось, что отопление в городе будет включено 16 сентября, то теперь эту дату перенесли на 13 сентября. Документ подписал глава местного Исполкома Фарид Салахов.

Напомним, первыми тепло получат социальные учреждения: детсады, школы и больницы. В жилые дома отопление будет подано, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет оставаться ниже восьми градусов в течение пяти дней.

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