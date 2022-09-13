Реконструкция Лапсарского проезда в Чебоксарах начнется в 2023 году

По планам ремонт коснется дороги длиной 4,3 километра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах отремонтируют дороги по Лапсарскому проезду. В связи с перераспределением финансирования работы на объекте начнутся в 2023 году, сообщает администрация города.

Реконструкция коснется проезжей части длинной 4,3 километра. Работы проведут в три этапа. Начнут с участка от дороги Чебоксары - Сурское до базы ООО «Элитстрой» и подъезда к дому №65. На втором этапе ремонт коснется участка от базы ООО «Элитстрой» до исправительной колонии №1, а на третьем этапе - участка от колонии до Канашского шоссе.

Среди прочего дорожникам нужно будет переустроить инженерные сети и канализацию.

Ремонт будет проводиться по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На строительство и реконструкцию улиц Гражданская и 1-я Южная, а также Лапсарского проезда направят 695,7 миллиона рублей.

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