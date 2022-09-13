В Госсовете Татарстана хотят запретить подросткам покупать зажигалки

Сейчас зажигалки находятся в свободном обороте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 13 сентября, члены Комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана в очередной раз обсудили законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. К последним относятся, например, зажигалки.

И если об энергетиках «Комсомолка» уже писала, то возможный запрет на продажу детям зажигалок стоит объяснить. Оказалось, что подростки все чаще используют углеводородный газ для токсического опьянения, а это, конечно, плохо сказывается на их здоровье и развитии.

Депутаты единогласно выступают за принятие данного законопроекта.

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