15 сентября пройдут мероприятия, приуроченные к юбилею Карима Тинчурина

В Казани ожидаются мероприятия, посвященные 135-летию со дня рождения актера, драматурга, режиссера Карима Тинчурина. Торжественное открытие 89 сезона Тинчуринского театра посвящено юбилею драматурга.

В 10.00 часов коллектив театра Тинчурина и представители татарской общественности примут участие в возложении цветов на могилу, где похоронен Карим Тинчурин в Архангельском кладбище.

Следующее мероприятие запланировано в 11.30 часов в парке им. Карима Тинчурина – возложение цветов к бюсту Карима Тинчурина и праздничный концерт. Прозвучат стихи, посвященные дратургу и песни, сочиненные им в исполнении артистов театра Тинчурина Ирек Хафизова, Гульчачак Хафизовой, Резеды Саляховой, Резедой Тухватуллиной, Булатом Зиннәтуллиным, Илнуром Байназаровым.

В 16.00 в фойе Тинчуринского театра состоится презентация родословной (шежере) Карима Тинчурина. Приглашенные гости – знаменитые писатели, ученые, деятели искусства. После презентации зрители могут ознакомиться с рукописью перевода Карима Тинчурина пьесы «Турандот», сотрудники музей Тинчуринского театра расскажут об истории создания пьесы и ее перевода. Ценители искусства смогут насладиться выступлением камерного оркестра театра под руководством Ильяса Камала.

18.30 состоится открыте 89-го театрального сезона. Представят премьеру спектакля «Хан кызы Турандык» в вольном переводе Карима Тинчурина, который поставил венгерский режиссер Сардар Тагировский.